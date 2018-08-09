وفد روسي بقيادة لافروف لحضور الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وزير الخارجية سيرغي لافروف، رئيسا للوفد الروسي إلى الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول/ سبتمبر.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi أوشاكوف: بوتين لا يعتزم المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر

موسكو — سبوتنيك. وجاء في المرسوم الرئاسي، الذي نشر على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية: "الموافقة على التكوين التالي لوفد روسيا الاتحادية للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بقيادة لافروف سيرغي فيكتوروفيتش — وزير الخارجية الروسية".

هذا وسيضم الوفد أيضا، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف، ومندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، فاسيلي نيبينزيا، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، ونائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، وآخرين.