إيهود باراك: لا يمكن إسقاط "حماس" دون احتلال غزة

قال إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إنه لا يمكن إسقاط حكم حركة "حماس" دون احتلال قطاع غزة.

نقلت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الخميس، عن لسان، إيهود باراك، وزير الدفاع، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أنه يمكن للجيش الإسرائيلي احتلال قطاع غزة في غضون أيام قليلة، لكن لا يمكنه إسقاط حماس دون احتلال القطاع، أيضا. وهو ما جرى أيام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).

وزعم إيهود باراك أنه تم جر الحكومة الإسرائيلية للحرب في قطاع غزة، وحذر من احتلال القطاع مجددا.