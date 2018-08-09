إيهود باراك: لا يمكن إسقاط "حماس" دون احتلال غزة

نقلت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الخميس، عن لسان، إيهود باراك، وزير الدفاع، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أنه يمكن للجيش الإسرائيلي احتلال قطاع غزة في غضون أيام قليلة، لكن لا يمكنه إسقاط حماس دون احتلال القطاع، أيضا. وهو ما جرى أيام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).
وزعم إيهود باراك أنه تم جر الحكومة الإسرائيلية للحرب في قطاع غزة، وحذر من احتلال القطاع مجددا.
הסלמה בדרום | ראש הממשלה לשעבר @barak_ehud בריאיון ל-#לונדוןאתקירשנבאום: "המציאות היא שטכנית צה"ל יכול לכבוש את הרצועה תוך ימים בודדים — אבל אז ישראל היא אדון ברצועה. אי אפשר למוטט את שלטון חמאס בלי לכבוש את הרצועה. כבר בדקתי זאת בעבר עם אבו מאזן" pic.twitter.com/E0iTljiGNE— חדשות עשר (@news10) August 9, 2018
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