ماكين يغرد سعيدا بفرض العقوبات على روسيا

أعرب السيناتور الأمريكي (الجمهوري) جون ماكين، اليوم الخميس، عن سعادته حيال قيام الخارجية الأمريكية بالتحرك تجاه تشديد العقوبات ضد روسيا.

واشنطن — سبوتنيك. وكتب ماكين على موقع "تويتر": "أنا سعيد برؤية الخارجية تتحرك تجاه تشديد العقوبات على روسيا وبوتين بسب الهجمات الكيميائية، يجب أن يستمر الكونغرس في السيطرة على العملية كي يتأكد من تطبيق العقوبات بسرعة وبصورة كاملة".

— John McCain (@SenJohnMcCain) August 9, 2018

وجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت يوم أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب استخدامها المزعوم للأسلحة الكيميائية في سالزبوري البريطانية.

وحسب تقارير قناة "إن بي سي" فإن الحزمة الأولى تفترض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا. وتتضمن الحزمة الثانية، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن روسيا تستطيع تجنب الموجة الثانية من العقوبات في حال ضمانها عدم استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل.