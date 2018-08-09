بعد جدل واسع... رئيس الأرجنتين يواصل العمل على تشريع قانون الإجهاض

أكد رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، اليوم الخميس، على مواصلة مناقشة مسألة تشريع الإجهاض في البلاد، على الرغم من رفض مجلس الشيوخ الأرجنتيني الموافقة على مشروع قانون بهذا الصدد.

المكسيك — سبوتنيك. وقال ماكري في حديث مع الصحفيين، نقله التلفزيون الوطني: "هذه المناقشة بدأت وستستمر. المشكلة موجودة ويجب أن نواصل العمل حتى تتاح للفتيات فرصة الاختيار والتخطيط لحياتهن."

وشدد الرئيس على أنه بالتوازي مع هذا الأمر، يجب مواصلة العمل مع الجيل النامي في أمور التوعية الجنسية ومساعدة المدارس على نشر أساليب منع الحمل.

© REUTERS / ALESSANDRO BIANCHI البابا فرنسيس يقارن عمليات الإجهاض بجرائم النازية

في الوقت نفسه ، أفادت بوابة "ناسيون" أن حكومة الأرجنتين لا تخطط لإجراء استفتاء حول مسألة تشريع الإجهاض، حيث نقلت البوابة عن رئيس الحكومة، ماركوس بينا، قوله: "نحن لا نعتقد أن هذا سيكون الطريق الصحيح".

وكان مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في برلمان البلاد) ، قد رفض ليلة الخميس، الموافقة على مشروع قانون يجيز الإجهاض. وفي المجموع، صوت 31 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح القانون، في حين صوت 38 عضواً ضد، وامتنع اثنان عن التصويت.

ويذكر أنه في أمريكا اللاتينية، في ظل التأثير القوي للكنيسة الكاثوليكية، يُسمح بالإجهاض فقط في أوروغواي وكوبا وغيانا، وكذلك في بورتوريكو. وفي المكسيك، لا يمكن الإجهاض الاختياري إلا في العاصمة. وفي معظم بلدان أمريكا اللاتينية، لا يمكن الإجهاض إلا لأسباب طبية. ويتم حظر الإجهاض تماما في تشيلي وسورينام والسلفادور وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا وجمهورية الدومينيكان.