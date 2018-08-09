دبلوماسي إيراني يتحدث عن مجابهة بلاده للإجراءات الأمريكية

وبحسب وكالة "أنباء فارس"، جاء ذلك خلال لقاء غريب آبادي مع سفير ومندوب الإكوادور رئيس مجموعة دول الـ 77 النامية، كارلوس هاتيوا، وبحث معه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما شرح غريب آبادي في اللقاء أحدث الأوضاع المتعلقة بالاتفاق النووي بعد خروج أمريكا أحادي الجانب واللاقانوني منه، قائلا، إن حكومة ترامب بخروجها من بعض المنظمات الدولية وكذلك الاتفاق النووي، بصدد فرض النزعة أحادية الجانب والمواجهة الجادة للتعددية، إلا أنه ولحسن الحظ أصبحت وحيدة ومعزولة تماما في سياستها، وأن المجتمع الدولي إلى جانب إيران قد خلقا مجابهة جادة أمامها.
وأكد السفير الإيراني كذلك أهمية تعزيز أدبيات ووثائق المنظمات الدولية في مواجهة الإجراءات القهرية أحادية الجانب، وضرورة تعزيز التعددية والدور المهم الذي يمكن أن تلعبه مجموعة الـ 77 في هذا المجال.
من جانبه أشاد رئيس مجموعة الـ 77 خلال اللقاء بدور إيران في المجموعة، خاصة إجراءاتها المهمة حين تسلمها رئاسة المجموعة في العام الماضي، مؤكدا ضرورة المزيد من نشاط المجموعة في التنسيق بين الدول الأعضاء.
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