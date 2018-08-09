دبلوماسي إيراني يتحدث عن مجابهة بلاده للإجراءات الأمريكية

تحدث الدبلوماسي الإيراني، المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، عن أن بلاده خلقت مجابهة جادة أمام إجراءات أمريكا أحادية الجانب.

وبحسب وكالة "أنباء فارس"، جاء ذلك خلال لقاء غريب آبادي مع سفير ومندوب الإكوادور رئيس مجموعة دول الـ 77 النامية، كارلوس هاتيوا، وبحث معه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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أعلن سفير ومندوب إيران الدائم استعداد بلاده للمزيد من التعاون مع هذه المجموعة في مسار تحقيق أهدافها، مؤكدا دور المجموعة في التوجيه الصحيح لأنشطة المنظمات الدولية خاصة المنظمة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة الدولية للتنمية الصناعية والمنظمة الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، بما يخدم مصالح الدول النامية وإبجاد التوازن في قرارات هذه المنظمات.

كما شرح غريب آبادي في اللقاء أحدث الأوضاع المتعلقة بالاتفاق النووي بعد خروج أمريكا أحادي الجانب واللاقانوني منه، قائلا، إن حكومة ترامب بخروجها من بعض المنظمات الدولية وكذلك الاتفاق النووي، بصدد فرض النزعة أحادية الجانب والمواجهة الجادة للتعددية، إلا أنه ولحسن الحظ أصبحت وحيدة ومعزولة تماما في سياستها، وأن المجتمع الدولي إلى جانب إيران قد خلقا مجابهة جادة أمامها.

وأكد السفير الإيراني كذلك أهمية تعزيز أدبيات ووثائق المنظمات الدولية في مواجهة الإجراءات القهرية أحادية الجانب، وضرورة تعزيز التعددية والدور المهم الذي يمكن أن تلعبه مجموعة الـ 77 في هذا المجال.

من جانبه أشاد رئيس مجموعة الـ 77 خلال اللقاء بدور إيران في المجموعة، خاصة إجراءاتها المهمة حين تسلمها رئاسة المجموعة في العام الماضي، مؤكدا ضرورة المزيد من نشاط المجموعة في التنسيق بين الدول الأعضاء.