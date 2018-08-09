أمريكا تتجه لإنشاء وزارة جديدة

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الخميس، أن بلاده تخطط لإنشاء وزارة فضاء عسكرية بحلول عام 2020.

موسكو — سبوتنيك. وقال بينس في كلمة أمام البنتاغون: "الهدف هو إنشاء وزارة فضاء للقوات الأمريكية بحلول عام 2020".

© REUTERS / Carlos Barria ترامب يوقع مرسوما لإعادة العمل ببرنامج الفضاء الأمريكي

ولفت بينس إلى أنه سيتم إنشاء وظيفة جديدة (مساعد وزير الدفاع لشؤون الفضاء)، خلال فترة انتقالية، وسيكون على هذا الشخص رفع تقارير لوزير الدفاع. وبعد تأسيس وزارة فضاء عسكرية، سيرأسها وزير مستقل.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وضع في وقت سابق مهمة لتحويل القوات العسكرية الفضائية إلى نوع مستقل للقوات، داعياً إلى فرض السيطرة في هذا المجال. ووفقا لترامب الولايات المتحدة تهدف إلى الزعامة في الفضاء ولا تريد أن تسير بجر قدميها في مؤخرة روسيا والصين

في أواخر يوليو/ تموز الماضي، أصبح معروفاً أن وزارة الدفاع الأمريكية ستبدأ في الأشهر القريبة المقبلة بتشكيل قوات فضاء عسكرية، حسبما ذكرت بوابة الدفاع "ديفنس-1" في الإشارة إلى مشروع تقرير البنتاغون.

كان من المتوقع أن يتم تقديم مشروع تقرير الوزارة لتشكيل القوات الفضائية العسكرية إلى الكونغرس في غضون أسبوع. ويذكر أن المشروع يقترح إنشاء أربعة وحدات عسكرية، حيث تبدأ القيادة العسكرية بتشكيل ثلاثة منها في الشهر المقبل، وهي القيادة القتالية الجديدة، والوكالة المشتركة لشراء الأقمار الاصطناعية للاستخدام العسكري والقوام القتالي للقوات الفضائية العسكرية. يشار إلى أن هذا لن يتطلب موافقة من المشرعين الأمريكيين.

ويذكر أيضا أن البنتاغون سيقوم في الفترة حتى نهاية عام 2018 بإعداد اقتراح تشريعي حول التشكيل النهائي لقوام القوات الفضائية العسكرية، وسيطرح هذا الاقتراح على الكونغرس في مطلع العام المقبل كجزء من الميزانية المقترحة لإدارة ترامب لعام 2020.