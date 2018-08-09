4 قتلى و40 مصاب فلسطيني جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ الأمس

قتل 4 من الفلسطينيين وأصيب 40 آخرون في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أمس، الأربعاء.

نقلت القناة العاشرة العبرية عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن أربعة من الفلسطينيين قتلوا وأصيب ما يزيد عن أربعين آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أمس، الأربعاء.

ويذكر أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت القنابل على مبنى فلسطيني في القطاع، قبل قليل، دون ذكر عدد القتلى أو المصابين.

הסלמה בדרום | משרד הבריאות הפלסטיני: ארבעה הרוגים ו-40 פצועים בתקיפות צה"ל ביממה האחרונה @GershoniOr — חדשות עשר (@news10) August 9, 2018

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أغار، مساء أمس، الأربعاء، على قطاع غزة، وأوقع العشرات من الفلسطينيين، ما بين قتيل وجريح، مما دفع بالفلسطينيين إلى الرد بإطلاق عشرات الصواريخ والقذائف على مستوطنات "غلاف غزة".