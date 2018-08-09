واشنطن: الفضاء تحول إلى مسرح عمليات عسكرية وأصبح مزدحما وعدائيا

صرح نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، اليوم الخميس، بأن روسيا والصين تعززان قوتهما العسكرية في الفضاء وتحولان الفضاء إلى مسرح للعمليات العسكرية، وأن الولايات المتحدة لن تسمح لهما بذلك.

واشنطن — سبوتنيك . وقال بينس في كلمة أمام البنتاغون: "ما كان في السابق سلمي وغير مأهول، أصبح مزدحما وعدائيا، اليوم الدول الأخرى تحاول مخالفة النظام الأمريكي في الفضاء وإضعاف الريادة الأمريكية، كما لم يحدث من قبل".

مضيفا: "روسيا والصين تجريان تجارب صعبة للغاية في الفضاء، قد تسمح لهما بوضع أقمارهما الصناعية في مسافة قريبة من أقمارنا، ما يمثل تهديدا جديدا لنظامنا الفضائي… إن أفعالهما تشهد على أن أعداءنا حولوا الفضاء إلى مكان عمليات عسكرية، والولايات المتحدة لا تخشى مثل هذه التهديدات".

وقال نائب الرئيس الأمريكي: "تحت قيادة الرئيس ترامب، سندافع عن بلدنا ونبني مستقبلا سلميا على الأرض وفي الفضاء" مؤكدا أن "التاريخ يؤكد أن السلام يأتي عن طريق القوة".

وفي وقت سابق، حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهمة تخصيص قوات فضائية عسكرية كنوع منفصل من القوات ودعا إلى الهيمنة في هذا المجال.

ووفقا لترامب، فإن الولايات المتحدة تستهدف الريادة في الفضاء ولا تنوي "التضييق" على روسيا والصين.

وفي هذا السياق من المقرر أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، عن مشروع تقرير حول تشكيل القوات الفضائية الأمريكية، التي يجب أن يكتمل تشكيلها بحلول عام 2020، وفقا لبينس.

وفي الوقت الحاضر، لا تملك أية دولة أسلحة في الفضاء الخارجي، رغم أن الحظر المفروض على نشر الأسلحة، وفقا للاتفاقيات الدولية، لا يتعلق إلا بأسلحة الدمار الشامل.