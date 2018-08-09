برلين تعبر عن قلقها إزاء الوضع في قطاع غزة وتدعو لتخفيف حدة التصعيد

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أن ألمانيا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في قطاع غزة، وتدعو جميع أطراف التسوية في الشرق الأوسط للمساعدة في تهدئة الوضع وإيجاد سبيل للخروج من الأزمة في المنطقة.

برلين — سبوتنيك. وجاء في البيان: "تصعيد العنف المثير للقلق الليلة الماضية، عندما قتل عدة أشخاص وجرح العديد، يثير القلق الشديد، نحن ندين بشدة القصف المكثف بالصواريخ وقذائف الهاون على البلدات الإسرائيلية والقرى في قطاع غزة، وهذه الأفعال، التي تهدد حياة الأبرياء، تعتبر غير مبررة، ونأمل، أن يتعافى جميع المصابين بسرعة. موقفنا واضح: لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن أمنها والرد على نحو كاف على الهجوم، وفي الوقت نفسه، لا بد من بذل كل جهد ممكن لتجنب المزيد من التفاقم. لا أحد يريد أن تصبح غزة وجنوب إسرائيل من جديد مسرحا لصراع عسكري كبير".

© REUTERS / MOHAMMED SALEM 4 قتلى و40 مصابا فلسطينيا جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ الأمس

وأضاف البيان:" نحن نناشد جميع أولئك، الذين يمكنهم التأثير على الوضع من أجل الحد من استمرار تفاقم الوضع. الجميع مدعوون للمساهمة ومحاولة التهدئة وحل الأزمة الحالية. وجميع الجهود، خاصة من قبل مصر والأمم المتحدة للتوسط وحل النزاعات الجارية، تحوز على دعمنا الكامل، وهي الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويجب أن تستمر بفعالية أكثر".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه أغار على نحو 150 هدفا في قطاع غزة، فضلا عن رصده إطلاق نحو 180 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض أكثر من 30 قذيفة صاروخية، موضحا أن معظم القذائف سقطت في مناطق مفتوحة.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ثلاثة فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، من بينهم امرأة حامل وطفلتها.