الحوثي يدعو روسيا والصين وفرنسا للتدخل

دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد علي الحوثي، اليوم الخميس، روسيا والصين وفرنسا، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن استهداف طيران التحالف حافلة أطفال في محافظة صعدة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو رئيس الثورية العليا، في بيان بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله": "إن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم تؤكد أن قيادة تحالف العدوان ترفض السلام، ونحمل أمريكا وبريطانيا، مسؤولية هذه الجريمة وسابقاتها من الجرائم التي ترتكب بسلاحهما".

© Photo / Ibrahim الصليب الأحمر: 29 طفلا دون الـ15 عاما ضمن ضحايا غارة صعدة اليمنية

وأشار الحوثي إلى "أن الطبيعة المدنية لمكان الجريمة ونوعية الضحايا تؤكد سبق الإصرار والترصد من قوات التحالف واعتبار العدوان الأعيان المدنية هدفا يجب قصفه هو جريمة قبل التنفيذ ".

وأضاف:" جرائم العدوان لن تزيد الشعب اليمني الحر الثابت الصابر إلا تماسكا وصمودا، وصمود اليمنيين في مواجهة الغزو والاحتلال سيحقق النصر بإذن الله، وأن أبطال الجيش واللجان الشعبية بما يسطروه من بطولات يأخذون بثأر الأطفال والمواطنين".

لافتا إلى: "أن رفض تشكيل لجان دولية للتحقيق بالجرائم المرتكبة في اليمن إساءة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وأن صمت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي دليل على الشراكة الفعلية في سفك الدم اليمني".

وكان الصليب الأحمر قد أعلن مقتل وإصابة 127 شخصاً غالبيتهم أطفال بغارة لطيران التحالف العربي على حافلة أطفال في مدينة ضحيان شمال صعدة.