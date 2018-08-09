الحوثي يدعو روسيا والصين وفرنسا للتدخل

القاهرة — سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو رئيس الثورية العليا، في بيان بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله": "إن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم تؤكد أن قيادة تحالف العدوان ترفض السلام، ونحمل أمريكا وبريطانيا، مسؤولية هذه الجريمة وسابقاتها من الجرائم التي ترتكب بسلاحهما".
وأضاف:" جرائم العدوان لن تزيد الشعب اليمني الحر الثابت الصابر إلا تماسكا وصمودا، وصمود اليمنيين في مواجهة الغزو والاحتلال سيحقق النصر بإذن الله، وأن أبطال الجيش واللجان الشعبية بما يسطروه من بطولات يأخذون بثأر الأطفال والمواطنين".
لافتا إلى: "أن رفض تشكيل لجان دولية للتحقيق بالجرائم المرتكبة في اليمن إساءة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وأن صمت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي دليل على الشراكة الفعلية في سفك الدم اليمني".
وكان الصليب الأحمر قد أعلن مقتل وإصابة 127 شخصاً غالبيتهم أطفال بغارة لطيران التحالف العربي على حافلة أطفال في مدينة ضحيان شمال صعدة.
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