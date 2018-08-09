مصدر إسرائيلي: "حماس" معنية بالتصعيد دون مواجهة عسكرية

أوضحت القناة العاشرة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الخميس، أن مصدرا إسرائيليا مسؤولا يرى أن حركة "حماس" معنية بالتصعيد، دون الدخول في مواجهة عسكرية شاملة في القطاع.

وذكرت القناة العبرية في تغريدة جديدة على "تويتر"، أنه لن يحدث أي تغيير في قطاع غزة دون تدخل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، وبأنه إذا استمرت الحركة في إطلاق النيران، فإن الوضع سيكون خطيرا ومؤثرا.

גורם ישראלי בכיר: "חמאס עדיין מעוניין בהסדרה ולא בעימות". בישראל אומרים ששינוי משמעותי ברצועה לא יקרה ללא כניסת אבו מאזן. בדרג המדיני מבהירים שאם חמאס ימשיך בירי, הפגיעה בו תהיה כואבת יותר @MoavVardi ו-@gilicohen10 #חדשותהערב pic.twitter.com/axuRJvxfBm — כאן חדשות (@kann_news) August 9, 2018

وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد عقد جلسة لتقييم الوضع في قطاع غزة، قبل قليل، بعد التصعيد المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في القطاع.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أغار، مساء أمس، الأربعاء، على قطاع غزة، وأوقع العشرات من الفلسطينيين، ما بين قتيل وجريح، مما دفع بالفلسطينيين إلى الرد بإطلاق عشرات الصواريخ والقذائف على مستوطنات "غلاف غزة".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط أربعة قتلى وإصابة 40 آخرين، في الهجوم الإسرائيلي، منذ أمس الأربعاء.