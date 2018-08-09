حرائق مستعرة في غابات البرتغال ودخان كثيف يغطي الشواطئ

شوهدت سحب كثيفة من الدخان فوق شواطئ الإقليم الغربي السياحي في البرتغال، اليوم الخميس، بعد أن أمرت السلطات بموجة جديدة من عمليات الإخلاء مع اقتراب الحرائق من بلدة تاريخية في الإقليم.

وبحسب "فرانس برس"، تستعر النيران منذ أسبوع جنوبي البرتغال بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرياح القوية، ما أدى إلى إصابة العشرات واحتراق جزء من الغابات والمنازل والسيارات رغم جهود مئات عناصر الإطفاء والجنود.

© AFP 2018 / Josh Edelson حرائق الغابات تستعر في شمال كاليفورنيا وارتفاع عدد القتلى إلى سبعة

وقامت فرق الإطفاء والشرطة بعمليات إخلاء طارئة ليل الأربعاء للمنازل المحيطة ببلدة سلفيس القديمة، مع استمرار انتشار النيران في أحد أفضل المقاصد السياحية في أوروبا.

وشاركت الطائرات في إطفاء الحريق فيما يواصل رجال الإطفاء جهودهم لإخماد الحريق الذي أتى حتى الآن على نحو 21 ألف هكتار من الغابات.

وغطت سحب الدخان الأسود سماء الشواطئ في إقليم الغرفي.

وقال البريطاني طوني ساندرس (73 عاما) الذي يدير فندقا صغيرا في بلدة كارفويرو لوكالة "فرانس برس" "السماء مليئة بالرذاذ الأسود المحمل بالرماد والسخام".

ومع توقعات بأن تصل سرعة الرياح 50 كلم في الساعة "فهناك خطر من عودة الحرائق بعد الظهر على طول أكثر من 100 كلم" بحسب باتريسيا غاسبر المتحدثة باسم وكالة الحماية المدنية.

وارتفعت درجات الحرارة في البرتغال إلى أكثر من 45 درجة مئوية في بعض المناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي ما زاد من سوء الحرائق التي اندلعت الجمعة.

وأصيب في الحرائق 36 شخصا، إصابة أحدهم خطيرة، بينهم 19 من رجال الاطفاء، بحسب غاسبر.

وتم إجلاء مئات السكان والسياح من منطقة مونشيك، المنتجع البالغ عدد سكانه 6000 نسمة ويبعد نحو 160 كلم عن لشبونة.