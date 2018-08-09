الخارجية الأمريكية: الموقف في غزة مقلق للغاية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات في غزة وتعتقد أن الموقف مقلق للغاية.

وبحسب "روتيرز"، قالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في إفادة صحفية "الوضع في غزة مقلق للغاية. نندد بشكل عام بهجمات الصواريخ على إسرائيل وندعو لوضع حد لهذا العنف المدمر".

© AP Photo / Tsafrir Abayov الكابينيت الإسرائيلي يوعز للجيش بمواصلة العمل والضرب بقوة في غزة

وقصفت طائرات إسرائيلية أكثر من 150 هدفا في غزة خلال الليل بينما أطلق نشطاء فلسطينيون عشرات الصواريخ صوب إسرائيل منها صاروخ بعيد المدى استهدف العمق الإسرائيلي في تصعيد للقتال على الرغم من محادثات بشأن تهدئة لتجنب نشوب حرب شاملة.

وكانت القناة العاشرة العبرية نقلت اليوم عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن أربعة من الفلسطينيين قتلوا وأصيب ما يزيد عن أربعين آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أمس الأربعاء.

ويذكر أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت القنابل على مبنى فلسطيني في القطاع، قبل قليل، دون ذكر عدد القتلى أو المصابين.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أغار، مساء أمس الأربعاء، على قطاع غزة، وأوقع العشرات من الفلسطينيين، ما بين قتيل وجريح، مما دفع بالفلسطينيين إلى الرد بإطلاق عشرات الصواريخ والقذائف على مستوطنات "غلاف غزة".