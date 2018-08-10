موقع عبري: "حماس" تقرر وإسرائيل تنفذ

قال موقع إلكتروني إسرائيلي إن حركة "حماس" هي التي تقرر ماذا يجري في قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي ينفذ ويرد فحسب.

ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ديبكا" أن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" اتخذ قرارا ولم يتخذ، في آن، بمعنى أن اجتماعه الطارىء الذي عقده مساء، أمس الخميس، لم يخرج بقرار الحرب على غزة، وهو ما يعد "عدم قرار" ـ على حد زعم الموقع العبري.

© REUTERS / AMIR COHEN رئيس مستوطنة إسرائيلية: المستوطنون في حالة هلع دائم

وأوضح الموقع الإلكتروني الاستخباراتي أن حركة حماس أصبح بيدها مفتاح الحرب في غزة من عدمه، وما على الجيش الإسرائيلي سوى تنفيذ ما ترغب فيه الحركة الفلسطينية، أي أن الجيش الإسرائيلي أصبح مجرد تابع للحركة في رد فعله.

وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أن حماس أضحى بيدها زمام المبادرة في قطاع غزة، وهي متى تحدد موعد الحرب من عدمه، ومتى توقف النيران تجاه المستوطنات الإسرائيلية بمنطقة "غلاف غزة".

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت" اجتمعت لثلاث ساعات ونصف الساعة، مساء اليوم، الخميس، وقررت استمرار العمل العسكري ضد غزة، دون الإعلان الرسمي عن حرب حقيقية، في حين نجحت الوساطة المصرية ـ الدولية في إعلان وقف النار، بداية من منتصف الليل.