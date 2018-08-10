رئيس غانا يعين وزيرا جديدا للطاقة في تعديل وزاري

عين الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو أمس الخميس وزيرا جديدا للطاقة في تعديل وزاري أبقى على العدد الضخم للوزراء في البلد الواقع في غرب أفريقيا والذي يبلغ إجمالا 110 وزراء.

وكان أكوفو أبدو قد أقال وزير الطاقة بواكي أجياركو يوم الاثنين. وعين اليوم وزير الأراضي والموارد الطبيعية السابق جون بيتر أميو ليحل محله في المنصب، بحسب رويترز





© Sputnik . sharafeddin كمبي صالح...المدينة المنسية في موريتانيا وعاصمة مملكة غانا المجهولة وقالت تقارير صحيفة إن أجياركو أقيل لأن الرئيس لم يكن راضيا عن معالجته لتمديد اتفاق مدته خمس سنوات مع شركة إيه.إم.إي.آر.آي إنريجي التي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية لبناء محطة للكهرباء بقدرة 300 ميجاوات.





ويقول منتقدون ووسائل إعلام محلية إن عدد الوزراء في غانا متضخم ويستنزف المال العام لكن الحكومة قاومت دعوات إلى إلغاء بعض الوزارات.





وأصبحت غانا منتجا للطاقة في أواخر 2010 وتضخ حاليا حوالي 180 ألف برميل يوميا من النفط الخام من ثلاثة حقول رئيسية.





لكن جانبا كبيرا من الإيرادات ينفق على الرواتب الحكومية بينما عانت البلاد أيضا من انخفاضات في أسعار السلع الأولية على مدار السنوات الثلاث المنقضية أرغمتها على طلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي





وغانا الآن في عامها الأخير من اتفاق ائتماني بقيمة 918 مليون دولار وقعته في أبريل/ نيسان 2015 لإصلاح اقتصادها الذي يعاني من معدلات مرتفعة لعجز الميزانية والتضخم والدين العام.