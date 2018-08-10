رئيس مستوطنة إسرائيلية: "حماس" تقرر متى تبدأ الحرب ومتى تنتهي

قال رئيس مستوطنة إسرائيلية إن إطلاق النار لم يتوقف، وحماس هي التي تقرر متى تبدأ الحرب ومتى تنتهي.

نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية على لسان تامير عيدان، رئيس مستوطنة "سدوت نيغيف" في منطقة "غلاف غزة"، أنه لم يبلغه أحد بوقف النار في منطقة غلاف غزة، وبأن حركة حماس بيدها مقاليد الأمور في المنطقة، متى تبدأ ومتى تنتهي الحرب.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه لا يوجد رادع لحركة حماس، فهي بيدها كل شيء في المنطقة، متى تبدأ ومتى تنتهي الحرب، ولا أحد من المستوطنين يعرف متي تنتهي الحرب بوجه عام، ومتى يعود الهدوء إلى المستوطنات الإسرائيلية.

תמיר עידאן, ראש מועצת שדות נגב: "אף אחד לא עידכן אותנו על הפסקת האש. אין רתיעה, חמאס קובע מתי תתחיל לחימה ומתי תסתיים. המשך טרור העפיפונים הוא הפסקת אש? רקטה אחת ביום זה בסדר? מצפים למבצע צבאי שיכריע את חמאס, או להסדר מקיף וארוך טווח שיכלול את כל סוגי הטרור"@Itsik_zuarets — כאן חדשות (@kann_news) August 10, 2018

كانت صحيفة "معاريف" العبرية كتبت، مساء أمس الخميس، أن ألون ديفيدي، رئيس مستوطنة "سديروت" الإسرائيلية، دعا إلى معاودة الهجوم على قطاع غزة، بداعي استعادة الهدوء في مستوطنات "غلاف غزة"، ولا يؤمن بالمفاوضات التي تديرها حكومة بلاده مع حماس.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ألون بن ديفيدي يرى أن الهدوء كان مسيطرا على مستوطنات غلاف غزة، خلال السنوات الأربع الماضية، والتي تلت حرب "الجرف الصامد" (يوليو/ تموز 2014).

وأوضح رئيس بلدية مستوطنة "سديروت" الإسرائيلية بمنطقة غلاف غزة، أن المستوطنين يشعرون بالخوف والهلع الدائمين، نتيجة حالة اللا حرب واللا سلم في تلك المستوطنات، مما يحدو بالجيش الإسرائيلي القيام بعملية عسكرية تعيد الهدوء أمام قطاع غزة.