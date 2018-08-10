تقارير: والدا ميلانيا ترامب حصلا على الجنسية الأمريكية بموجب برنامج حاربه زوجها

ذكرت تقارير، أن والدي زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، المولودين في سلوفينيا، حصلا على الجنسية الأمريكية، بواسطة برنامج "لم شمل الأسرة"، الذي ندد به ترامب بشدة.

وعندما سألت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مايكل فيلدز، محامي الهجرة الخاص بوالدي ميلانيا ترامب، إن كانا حصلا على الجنسية الأمريكية بواسطة برنامج "لم شمل الأسرة"، أجب: "أفترض حدوث هذا"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ودائما ما سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من برنامج "لم شمل الأسرة"، وغرد في شهر سبتمبر/أيلول الماضي: "الهجرة المتسلسلة يجب ان تتوقف الآن! بعض الأشخاص يأتون ويجلبون عائلاتهم بكاملها معهم، ما يمكن أن يكون سيئا. غير مقبول".

CHAIN MIGRATION cannot be allowed to be part of any legislation on Immigration! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

ويتخذ دونالد ترامب سياسة صارمة بشأن الهجرة، منتقدًا ما يسمى بسلسلة الهجرة.

© REUTERS / POOL والدا ميلانيا ترامب يحصلان للتو فقط على الجنسية الأمريكية... والبيت الأبيض يعلق

وقال الرئيس الجمهوري إن مثل هذا النظام يسرق الوظائف من الأمريكيين ويهدد الأمن القومي، ودعا إلى نظام قائم على الجدارة يعطي الأفضلية للمهنيين الأكثر تعليما والمتحدثين باللغة الإنجليزية.

وأصبح والدا السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب، مواطنين أمريكيين مجنسين، أمس الخميس 9 أغسطس/ آب، وحلفا اليمين خلال حفل خاص في نيويورك، وفقا لمحاميهم.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، امتنع البيت الأبيض عن التعليق على حالة المواطنة المكتسبة حديثا، حيث قالا إنها: "ليست جزءا من الإدارة وتستحق الخصوصية".