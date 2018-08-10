إسرائيل تستعد لأكبر مظاهرات مناهضة لقانون "القومية"

اعتراضا على قانون "القومية اليهودية"، تستعد عشرات المنظمات والحركات الإسرائيلية لتنظيم مظاهرة حاشدة، غدا السبت.

أفادت القناة العاشرة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن عشرات المنظمات والحركات الإسرائيلية تستعد لتنظيم أضخم مظاهرة من نوعها، اعتراضا على قانون "القومية اليهودية"، غدا السبت.

وذكرت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن المظاهرة ستبدأ في الثامنة من مساء السبت، بميدان رابين في قلب تل أبيب، ويشارك فيها الآلاف من عرب إسرائيل.

חוק הלאום | עשרות תנועות וארגונים יקיימו בשבת בערב הפגנה נגד חוק הלאום. בשעה 20:00 המשתתפים יצעדו מכיכר רבין לעבר רחבת מוזיאון תל אביב. בהפגנה ינאמו מו"ל הארץ, עמוס שוקן, ואנשי ציבור ערבים-ישראלים @samiaah10 — חדשות עשר (@news10) August 10, 2018

يشار إلى أن السبت الماضي شهد مظاهرة أخرى كبيرة للدروز ولعرب إسرائيل وآخرين من المعارضين والرافضين لقانون "القومية اليهودية".