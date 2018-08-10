الصليب الأحمر يدق ناقوس الخطر في كوريا الشمالية

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الجمعة، أن موجة حارة في كوريا الشمالية أدت إلى تلف الأرز والذرة ومحاصيل أخرى، وأن من المحتمل أن يكون لذلك "آثار كارثية"على المواطنين في تلك البلاد.

© Sputnik . Ilya Pitalev كوريا الشمالية ترسل تحذيرا مهما للولايات المتحدة

وحذر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر من خطر "أزمة أمن غذائي شاملة" قد تضرب كوريا الشمالية التي تعاني من عقوبات اقتصادية دولية ضدها، ما سيشكل أزمة كبيرة وخطيرة على شعبها.

وقال الاتحاد إن السكان يعانون بالفعل وأن من الممكن أن يتفاقم سوء التغذية بين الأطفال.

يذكر أن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر هو أكبر شبكة إغاثة من الكوارث في العالم والتي تعمل في العديد من الدول الفقيرة والمحتاجة.