غموض حول مشاركة زعيم كوريا الشمالية في المنتدى الاقتصادي الشرقي

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأنه لم يتم بعد تأكيد مشاركة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنتدى الاقتصادي الشرقي.