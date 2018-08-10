أردوغان: تركيا لن تخسر الحرب الاقتصادية

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة 10 أغسطس/آب، بأن تركيا ستنتصر في "حرب اقتصادية"، بعد أن هبطت الليرة إلى أدنى مستوياتها.

ونقلت قناة "تي آر تي" التركية الرسمية عن أردوغان قوله، في أول رد فعل له على هبوط الليرة الأخير: "لن نخسر الحرب الاقتصادية".

عاجل | ألرئيس التركي أردوغان تعقيبا على التغيرات في سعر صرف الليرة: لن نخسر هذه الحرب الاقتصادية — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) August 10, 2018

​وانحدرت الليرة التركية بما يصل إلى 14% اليوم، متأثرة بالمخاوف إزاء نفوذ أردوغان على السياسة النقدية وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة لتشهد السوق حالة من الفزع امتدت أيضا إلى أسهم البنوك الأوروبية.

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية أزمة دبلوماسية، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وذلك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون.

وتحتجز السلطات التركية القس الأمريكي، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.

وتعتبر تركيا هذين الكيانين إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية. وينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.