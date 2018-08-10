"العاشرة العبرية": إسرائيل ليست ملزمة بوقف النار

قالت قناة عبرية، ظهر اليوم الجمعة، إن إسرائيل ليست ملزمة بوقف النار في حال إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة.

نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مصادر سياسية إسرائيلية أن بلادها أبلغت مصر ومبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، بأنها ليست ملزمة بوقف النار، في حال إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة على مستوطنات قطاع غزة.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن الساعات المقبلة ستكون مؤثرة على استمرار المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، بهدف التوصل لاتفاق هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة.

בכירים ישראלים הבהירו למצרים ולשליח האו"ם בשעות האחרונות: ישראל לא מחויבת להפסקת אש. אם תהיה חוליית מפריחי עפיפונים או ירי — ישראל תגיב. לדברי מקור דיפלומטי, אירועי הימים הקרובים ובייחוד השעות הקרובות יהיו משמעותיים לבחינת המשך המגעים בין ישראל לחמאס@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) August 10, 2018

يشار إلى أن مصر وميلادينوف نجحا في وقف العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، عبر تدخل مباشر من القاهرة والمبعوث الأممي للشرق الأوسط.