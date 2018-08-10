المفوضية الأوروبية تعتبر التوتر في العلاقات بين روسيا واليونان "قضية ثنائية"

بروكسل — سبوتنيك. وقال ممثل المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي: "إنه، دون شك، "قضية ثنائية" في العلاقات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي مع بلدان ثالثة، ونحن لا نريد أن نعلق عليها".



© Sputnik . Natalia Seliverstova الخارجية الروسية ترد على مزاعم صحيفة "كونترا تيوز" اليونانية

وكانت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية أفادت، في 11 تموز/يوليو الماضي، نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، بأن اليونان تعتزم طرد دبلوماسيين روس ومنع اثنين آخرين من دخول البلاد، بسبب "سلوك غير قانوني يهدد الأمن القومي".ونفت موسكو جميع الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستقابلها تدابير جوابية "متناظرة، متناسبة وكافية"، وتم إبلاغ السفير اليوناني في موسكو بذلك في 6 آب/أغسطس الجاري.