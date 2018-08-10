ترامب يضاعف الرسوم الجمركية على الواردات التركية من الحديد والألومنيوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سماحه بمضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات التركية من الحديد والألومنيوم.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN / AFP أردوغان: تركيا لن تخسر الحرب الاقتصادية

القاهرة — سبوتنيك . قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة التعريفات الجمركية على الواردات التركية بنسبة 20 في المئة للألومنيوم و50 في المئة للحديد.

وقال ترامب في تغريده على "تويتر" اليوم الجمعة "لقد سمحت للتو بمضاعفة التعريفة الجمركية على الصلب والألمنيوم فيما يتعلق بتركيا، بينما تنزلق عملتهم، الليرة التركية، سريعا نحو الانخفاض مقابل الدولار القوي جدا. سيكون الألومنيوم 20 في المئة والحديد 50 في المئة".

وتعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة 10 أغسطس/ آب، بأن تركيا ستنتصر في "حرب اقتصادية"، بعد أن هبطت الليرة إلى أدنى مستوياتها.

ونقلت قناة "تي آر تي" التركية الرسمية عن أردوغان قوله، في أول رد فعل له على هبوط الليرة الأخير: "لن نخسر الحرب الاقتصادية".