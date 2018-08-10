ترامب يضاعف الرسوم الجمركية على الواردات التركية من الحديد والألومنيوم

وقال ترامب في تغريده على "تويتر" اليوم الجمعة "لقد سمحت للتو بمضاعفة التعريفة الجمركية على الصلب والألمنيوم فيما يتعلق بتركيا، بينما تنزلق عملتهم، الليرة التركية، سريعا نحو الانخفاض مقابل الدولار القوي جدا. سيكون الألومنيوم 20 في المئة والحديد 50 في المئة".
وتعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة 10 أغسطس/ آب، بأن تركيا ستنتصر في "حرب اقتصادية"، بعد أن هبطت الليرة إلى أدنى مستوياتها.
ونقلت قناة "تي آر تي" التركية الرسمية عن أردوغان قوله، في أول رد فعل له على هبوط الليرة الأخير: "لن نخسر الحرب الاقتصادية".
I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018
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