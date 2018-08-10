عضو كنيست ينعت ليبرمان بـ"الضعيف والثرثار"

أجرت القناة السابعة العبرية، اليوم الجمعة، حوارا مع بتسلئيل سموتريتش، عضو الكنيست، وقال فيه إن ليبرمان شخص ضعيف، وثرثار، وليس لديه فكر استراتيجي، ولديه فجوة كبيرة بين القول والفعل، وذلك ردا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمام حركة "حماس".

وذكرت القناة العبرية أن عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب " البيت اليهودي "، بتسلئيل سموتريتش، زعم ضرورة اقتحام قطاع غزة والبقاء فيه، أو ضرب بنوك الأهداف لحركة "حماس" عبر الطائرات الإسرائيلية.

يشار إلى أن مصر والمبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، نجحا في وقف العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

ويذكر أن ليبرمان عارض وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في قطاع غزة، على عكس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت).

وكان الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "jdn"، قد كتب، صباح اليوم الجمعة، أن ليبرمان أيد قيام الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية موسعة في قطاع غزة، على عكس رغبة نتنياهو ورئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، والكابينيت الإسرائيلي، الذين فضلوا المضي قدما في وقف إطلاق النار في القطاع.