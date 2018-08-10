أغنى رجل في بريطانيا يغادرها مصطحبا معه ملياراته الضخمة

قرر جيم راتكليف، أغنى رجل في بريطانيا وأحد الداعمين لإنفصال بلاده عن الاتحاد الأوروبي، مغادرة المملكة المتحدة للعيش في موناكو.

جيم راتكليف، صاحب الـ21,05 مليار جنيه إسترليني، قرر مغادرة بريطانيا متجها إلى موناكو للعيش فيها مصطحبا معه أمواله.

وبحسب الصحف البريطانية التي نقلت الخبر فإن راتكليف لم يعلن عن السبب الحقيقي لإنتقاله إلى موناكو، إلى أنه كان قد اشتكى في السابق من البيئة التجارية والضريبية في بريطانيا.

© REUTERS / SCOTT HEPPELL استطلاع... غالبية البريطانيين يؤيدون إجراء استفتاء جديد على "بريكست"

ويعتبر الملياردير البريطاني أحد أكبر الداعمين لإنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي حيث صرح سابقا لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قائلا "إن البريطانيين قادرون تماماً على إدارة بلادهم ولا يحتاجون إلى بروكسل لإخبارهم بكيفية إدارة الأشياء… أنا لا أؤمن بمفهوم الولايات المتحدة الأوروبية. إنه غير قابل للتطبيق".

يذكر بأن راتكليف الذي منح قبل أسابيع لقب "الفارس" من قبل الملكة اليزابيث الثانية، اختار موناكو التي لا يدفع فيها سكانها ضريبة دخل، ويملك هناك عقارا كبيرا على الريفييرا بالإضافة ليختيين فاخريين، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.