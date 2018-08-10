صحيفة إسرائيلية تدعو للتظاهر مع العرب

في حالة نادرة في إسرائيل، دعت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى التظاهر، غدا السبت، مع عرب 1948، للاعتراض على قانون "القومية اليهودية".

وأوضحت هيئة تحرير الصحيفة الإسرائيلية، في عددها الصادر، اليوم الجمعة، أنه من الضروري الخروج والتظاهر مع عرب إسرائيل، اعتراضا على قانون "القومية اليهودية".

© AFP 2018 / JACK GUEZ استعدادات إسرائيلية لمواجهة أكبر مظاهرة من نوعها

وذكرت الصحيفة أن المظاهرة التي دعت لها عشرات المنظمات والحركات الإسرائيلية ستكون الأكبر والأضخم من نوعها خلال السنوات الأخيرة، وربما في تاريخ إسرائيل بأسره.

وأوضحت الصحيفة أن الأقلية العربية في إسرائيل لم تنل حظها في إسرائيل، وتشعر بالعنصرية، وجاء قانون "القومية" ليزيد من هذه العنصرية الواضحة تجاه الأقليات في إسرائيل.

يشار إلى أن عشرات المنظمات والحركات الإسرائيلية دعت لتنظيم أضخم مظاهرة من نوعها، اعتراضا على قانون "القومية اليهودية"، غدا، السبت، وهي المظاهرة، التي ستبدأ في الثامنة من مساء الغد، بميدان رابين في قلب تل أبيب، ويشارك فيها الآلاف من عرب إسرائيل.