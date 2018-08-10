صحيفة إسرائيلية تدعو للتظاهر مع العرب

وأوضحت هيئة تحرير الصحيفة الإسرائيلية، في عددها الصادر، اليوم الجمعة، أنه من الضروري الخروج والتظاهر مع عرب إسرائيل، اعتراضا على قانون "القومية اليهودية".
وأوضحت الصحيفة أن الأقلية العربية في إسرائيل لم تنل حظها في إسرائيل، وتشعر بالعنصرية، وجاء قانون "القومية" ليزيد من هذه العنصرية الواضحة تجاه الأقليات في إسرائيل.
يشار إلى أن عشرات المنظمات والحركات الإسرائيلية دعت لتنظيم أضخم مظاهرة من نوعها، اعتراضا على قانون "القومية اليهودية"، غدا، السبت، وهي المظاهرة، التي ستبدأ في الثامنة من مساء الغد، بميدان رابين في قلب تل أبيب، ويشارك فيها الآلاف من عرب إسرائيل.
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