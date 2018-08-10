منظمة التجارة العالمية ساندت روسيا في النزاع مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة التنمية الصناعية الروسية، اليوم الجمعة، أن منظمة التجارة العالمية ساندت روسيا في المسائل الرئيسية للنزاع مع الاتحاد الأوروبي، بشأن حزمة الطاقة الثالثة.