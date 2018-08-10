أردوغان يدعو الأتراك إلى تجاهل تقلبات سعر الصرف وبيع الدولار

طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأتراك، اليوم الجمعة، إلى تجاهل تقلبات سعر صرف الليرة التركية.

وقال أردوغان إن البلاد "تتجه إلى تسجيل نمو قياسي على الرغم من الهجمات الاقتصادية التي تواجهها"، حسب رويترز.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN / AFP أردوغان: تركيا لن تخسر الحرب الاقتصادية

وأشار الرئيس التركي في مدينة بابيورت في شمال شرق تركيا، إلى أن من يظنون أنهم "سيجعلوننا نركع عن طريق الاحتيال الاقتصادي لا يعرفوننا على الإطلاق".

وهوت الليرة التركية بما يصل إلى 14 في المئة، مع تفاقم المخاوف بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة لتتحول إلى حالة ذعر في السوق نالت أيضا من أسهم بنوك أوروبية.

وعمق البيع بواعث القلق حيال الانكشاف على تركيا ولاسيما بخصوص ما إذا كانت الشركات المثقلة بالديون ستستطيع سداد القروض المصرفية التي جمعتها باليورو والدولار بعد سنوات من الاقتراض الخارجي لتمويل طفرة إنشاءات تحت حكم أردوغان.