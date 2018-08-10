لافروف لبومبيو: نرفض العقوبات الأمريكية حول قضية سكريبال

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على رفض موسكو القاطع للعقوبات الأمريكية الجديدة بشأن قضية سكريبال.

© Sputnik . Sergey Guneev "احتمال فرض واشنطن عقوبات جديدة" على طاولة بوتين ومجلس الأمن الروسي

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الخارجية: "أعرب الجانب الروسي عن رفضه القاطع لإعلان واشنطن اللاحق حول فرض عقوبات جديدة بحجة وجود معلومات تزعم تورط روسيا فيما يسمى ب قضية سكريبال ".

وأكد لافروف أنه لم تقدم "الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أية دولة أخرى حقيقة واحدة تؤكد ذلك…".

وأكد لافروف أنه لم تقدم "الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أي دولة أخرى حقيقة واحدة بعد حادثة سالزبوري تؤكد مثل هذه الادعاءات".

هذا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو في 22 آب/ أغسطس الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.

ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين. الحزمة الأولى ستدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوم، وتفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

وتتضمن الحزمة الثانية، التي ستدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوم، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأميركية إلى روسيا.