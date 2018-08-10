الجيش الإسرائيلي يستهدف الفلسطينيين في جمعة "الحرية والحياة لغزة"

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أصاب أكثر من 30 فلسطينيا شاركوا في فعاليات "مسيرة العودة"، التي انطلقت بعد صلاة الجمعة، اليوم.

סוכנות הידיעות "שהאב": מספר הפצועים בהפגנות עלה ל-30 עד כה. דובר חמאס, פאוזי ברהום, אמר כי המספר הרב של המפגינים מוכיח כי ההתנגדות היא כוח חזק אל מול האויב ולמען הסרת המצור (לירן הרוני) https://t.co/WPC9yKxQFi — חדשות עשר (@news10) August 10, 2018

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، بشكل مباشر، تجاه المشاركين في جمعة "الحرية والحياة لغزة"، وهي الجمعة العشرين منذ انطلاق مسيرات العودة، في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، والمتزامنة مع الاحتفال بيوم الأرض الفلسطيني.