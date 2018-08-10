الجيش الإسرائيلي ينشر بطاريات "القبة الحديدية" وسط البلاد

وذكرت صحيفة "معاريف أون لاين"، في الوقت نفسه، أن البطاريات نشرت في منطقة غوش دان، وهي منطقة تقع على البحر المتوسط، وتضم بين جنباتها مدينة تل أبيب.
צה"ל פרס היום סוללה של כיפת ברזל במרכז הארץ @moyshis— כאן חדשות (@kann_news) August 10, 2018
(צילום: יונתן זינדל, פלאש 90) pic.twitter.com/X9Yh41oIHH
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" وسط وجنوب إسرائيل، وذلك في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
وتصدت بطاريتي القبة الحديدية لاثنتين من القذائف والصورايخ الفلسطينية من بين 8 قذائف أطلقت على مستوطنات "غلاف غزة" أول أمس الأربعاء.
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