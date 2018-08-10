تركيا ترد على ترامب بعد زيادة الرسوم الأمريكية على بعض وارداتها

قالت وزارة التجارة التركية، اليوم الجمعة، إن الرسوم الإضافية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يضاعف الرسوم الجمركية على الواردات التركية من الحديد والألومنيوم

وقالت الوزارة في بيان لها "تتوقع تركيا من سائر الدول الأعضاء أن تتقيد بالقواعد الدولية". بحسب ما نقلته "رويترز".

وأضافت: "سندعم مصدري الصلب والألومنيوم في جميع المحافل الدولية". وقالت إن الولايات المتحدة ما زالت شريكا تجاريا مهما.

وأجج ترامب اليوم النزاع مع تركيا بفرض رسوم أعلى على واردات المعادن ليضع ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على شريك في حلف شمال الأطلسي ويعمق اضطرابات أسواق المال التركية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأتراك، بتجاهل تقلبات سعر صرف الليرة التركية.

وقال أردوغان إن البلاد "تتجه إلى تسجيل نمو قياسي على الرغم من الهجمات الاقتصادية التي تواجهها".

وأشار الرئيس التركي من مدينة بابيورت، شمال شرقي تركيا، إلى أن من يظنون أنهم "سيجعلوننا نركع عن طريق الاحتيال الاقتصادي لا يعرفوننا على الإطلاق".