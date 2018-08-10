ظهور أخت غير شرعية ومدمنة مخدرات لزوجة الأمير هاري

وجد والد، ميغان ماركل، التي تزوجت مؤخرا من حفيد ملكة بريطانيا، الأمير هاري، نفسه ضمن فضيحة أخرى، حيث قام توماس ماركل، بإخفاء وجود ابنة غير شرعية تبلغ من العمر 38 عاما يزعم أنها مدمنة على العقاقير غير القانونية.

© REUTERS / HANNAH MCKAY موقف محرج... ميغان ماركل تظهر ثيابها الداخلية (صورة)

والآن ظهر لدى، ميغان ماركل، أخت غير شرعية ومدمنة مخدرات، والتي لم تشك أبدا بوجودها، حيث قام والدها بإخفاء وجود ابنة غير شرعية عن جميع الأقارب. وفي وقت سابق قام أحد أقارب دوقة ساسيكس بالتحدث إلى وسائل الإعلام واتهمها هي وحتى الملكة إليزابيث الثانية باقتراف الخطايا. وفي وقت لاحق، انضم إليه شخصان آخران وعبرا عن شكوكهم أيضا بالأمر، حسب موقع " وان ".

وانتشرت شائعات حول الابنة غير الشرعية لوالد ميغان ماركل في بداية هذا العام، حيث تم مشاهدتهما معا في الكثير من الأحيان، ولكن اعتقد الكثيرون أنها كانت جارته فقط لا أكثر. كما وقامت بزيارته في المشفىى ومن ثم طلبت منه قرضا بقيمة 6 آلاف دولار، وبعد تلقيها المبلغ اختفت عن الأنظار. وفي وقت لاحق تبين أنها الأخت غير الشقيقة لدوقة ساسيكس وأنها ملاحقة من قبل الشرطة.