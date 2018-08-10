الخارجية التركية: على أمريكا أن تعلم أن الضغوط والعقوبات لا تحقق أية نتيجة

قالت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إنه على الولايات المتحدة أن تعلم أن الضغوط والعقوبات لا تحقق أية نتيجة.

موسكو — سبوتنيك. وأشارت تركيا إلى أن العقوبات تؤدي إلى الإضرار بالبلدين العضوين في حلف الأطلسي.

© REUTERS / Umit Bektas أردوغان يدعو الأتراك إلى تجاهل تقلبات سعر الصرف وبيع الدولار

وأضافت أن أنقرة ستواصل الرد عند الضرورة على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، حامي أقصوي، اليوم الجمعة، أن تركيا تريد "حل الخلافات عن طريق الدبلوماسية والحوار والنوايا الحسنة والتفاهم الثنائي".

وقالت وزارة التجارة التركية إن الرسوم الإضافية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة التعريفات الجمركية على الواردات التركية بنسبة 20 في المئة للألومنيوم و50 في المئة للحديد.

وقال ترامب في تغريده على "تويتر" اليوم الجمعة "لقد سمحت للتو بمضاعفة التعريفة الجمركية على الصلب والألمنيوم فيما يتعلق بتركيا، بينما تنزلق عملتهم، الليرة التركية، سريعا نحو الانخفاض مقابل الدولار القوي جدا. سيكون الألومنيوم 20 في المئة والحديد 50 في المئة".