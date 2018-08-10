باكستان ملتزمة بعلاقاتها التجارية مع طهران رغم الحظر

أفادت تقارير صحفية إيرانية أن وزارة الخارجية الباكستانية صرحت: "أنها تعتبر أنه من حقها مواصلة علاقاتها التجارية المشروعة مع إيران، رغم الحظر الأمريكي المفروض عليها".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "أرنا"، "أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "إكسبرس تريبيون"، أن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل، قال: "إن إسلام آباد تتدارس حاليا تداعيات الحظر الأمريكي ضد إيران إلا أنها بصفتها دولة مستقلة تحتفظ لنفسها بهذا الحق، وهو مواصلة علاقاتها التجارية والاقتصادية المشروعة مع إيران رغم الحظر".

وكان ترامب قد أعلن خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.

وقبل أيام بدأت أمريكا تطبيق الحزمة الأولى من إجراءات حظرها على إيران، فيما ستطبق الحزمة الثانية بعد نحو 90 يوما.