حزب تركي يحول عملته الصعبة إلى الليرة

بدأ حزب "الحركة القومية" التركي، في تحويل العملة الصعبة في خزانته إلى الليرة التركية.

وأصدر زعيم الحزب، دولت باهجة لي، تعليمات إلى حزبه والمسؤولين الماليين فيه بـ"تحويل العملة الصعبة المقدمة كمساعدات إلى خزانة الحزب خلال 2018، إن وجدت، إلى الليرة التركية اعتبارا من الاثنين المقبل"، حسب وكالة أنباء "الأناضول".

© AFP 2018 / OZAN KOSE الليرة التركية تهوي لمستويات قياسية ومخاوف بشأن الاقتصاد

وتوقعت نمو اقتصاد تركيا بين 3 ـ 4 في المئة خلال 2019، واستقرار عجز الحساب الجاري عند حوالي 4 في المئة.

وانحدرت الليرة التركية بما يصل إلى 14% اليوم، متأثرة بالمخاوف إزاء نفوذ أردوغان على السياسة النقدية وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة لتشهد السوق حالة من الفزع امتدت أيضا إلى أسهم البنوك الأوروبية.

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية أزمة دبلوماسية، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وذلك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون.

وتحتجز السلطات التركية القس الأمريكي، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب "العمال الكردستاني".

وتعتبر تركيا هذين الكيانين إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية. وينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.