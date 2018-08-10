مسؤول أمريكي: إيران اختبرت صاروخا قصير المدى مضادا للسفن في مضيق هرمز

قال مسؤول أمريكي، إن إيران اختبرت صاروخا قصير المدى مضادا للسفن في مضيق هرمز.

وأكد المسؤول أن الاختبار كان ضمان مناورات إيران البحرية الأخيرة، حسب "رويترز".

© REUTERS / Ismail Zitouny ارتفاع أسعار النفط بدعم من عقوبات إيران

وأكد المسؤول أن واشنطن اعتبرت أن ما فعلته إيران، رسالة إليها بسبب إعادة فرض العقوبات عليها.

ولم يشر المسؤول إلى مثل هذه التجربة الصاروخية، غير معتادة أثناء المناورات البحرية، أو أنها نفذت بشكل غير آمن.

وأضاف المسؤول أن المناورات جرت في المياه الإقليمية الإيرانية في مضيق هرمز.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، استئناف فرض عقوبات اقتصادية صارمة وواسعة ضد طهران.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/ أيار الماضي، معلنة استئناف فرض عقوبات صارمة ضد طهران متهمة إياها بالإخلال بالاتفاق وعدم التوقف عن تطوير برنامجها النووي.