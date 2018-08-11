سفارة الولايات المتحدة لدى روسيا تعرب عن قلقها إزاء صحة سينتسوف وتدعو إلى إطلاق سراحه

أعربت سفارة الولايات المتحدة لدى روسيا الاتحادية، عن قلقها إزاء الحالة الصحية للمخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف، المدان في روسيا بتهمة تنظيم هجمات إرهابية في شبه جزيرة القرم، مطالبة الإفراج عنه لأسباب إنسانية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت السفارة الأمريكية في بيان على موقعها على "تويتر": "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأوليغ سينتسوف، وندعو روسيا لإطلاق سراح سينتوف والسجناء الأوكرانيين الآخرين لأسباب إنسانية".

© Sputnik . Sergie Goneev ماكرون يعتزم بحث موضوع المخرج الأوكراني مع بوتين

هذا وكانت الدائرة الفدرالية الروسية لتنفيذ الأحكام، قد ذكرت سابقا، أن سينتسوف أضرب عن الطعام طواعية، وأنه يخضع لإشراف أطباء مستشفى لابيتانسك بصفة مستمرة.

وتسلمت تاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، صورا جديدة لسينتسوف يوم الخميس، وصلت لوكالة سبوتنيك نسخ منها، حيث يظهر سينتسوف وهو بملابس السجن، في إحدى الغرف في السجن، واقفاً أمام سريرين، وضع كتابان على أحدهما.

وكانت المحكمة العليا الروسية، قد أيدت الحكم الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، 2015، ضد الأوكراني أوليغ سينتسوف، بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة تنظيم هجمات إرهابية في شبه جزيرة القرم.

وتم الحكم بالسجن لمدة 10 أعوام على شريك سينتسوف، المدعو ألكسندر كوليشينكو، وحكم أيضا على اثنين من المتهمين الآخرين في القضية، وهما أليكسي تشيرني وغينادي أفاناسييف بالسجن لمدة سبع سنوات.