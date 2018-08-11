زلزال شدته 6 درجات يقع بالقرب من جزر الكوريل

وقع زلزال شدته 6 درجات بالقرب من جزيرة أونكاتون، جنوب شرق جزر الكوريل في المحيط الهادي.





وأوضح المركز، بأنه تم تسجيل الهزات الأرضية صباح اليوم السبت في الساعة 5.12 بتوقيت غرينتش، [ 21.12 — بتوقيت موسكو].



