ماكرون يناقش هاتفيا مع ترامب الأوضاع في سوريا وإيران والصراع الإسرائيلي الفلسطيني

تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ليل الجمعة، للوضع في سوريا وللعلاقات مع إيران وللملف الإسرائيلي الفلسطيني.

باريس — سبوتنيك. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان مقتضب:"بأن الرئيس ماكرون كان قد طلب هذا الاتصال مع ترامب لمتابعة المحادثات التي بدأت قبل أيام وللتحضير لاستشارات دبلوماسية جديدة خلال الأيام المقبلة".

وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ناقش خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي ماكرون، التجارة والأمن.

وكتب ترامب على موقعه على "تويتر": لقد أجريت محادثة هاتفية جيدة للغاية مع إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، ناقشنا، مواضيع مختلفة، لا سيما الأمن والتجارة".

Had a very good phone call with @EmmanuelMacron, President of France. Discussed various subjects, in particular Security and Trade. Many other calls and conversations today. Looking forward to dinner tonight with Tim Cook of Apple. He is investing big dollars in U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018

وكان ترامب وماكرون قد التقيا خلال اجتماع قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل في يوليو تموز حيث انتقد الرئيس الأمريكي أعضاء الحلف الذين لم يلتزموا بمستوى الإنفاق الدفاعي المستهدف.