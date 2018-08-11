ترامب يبحث خلال مكالمة هاتفية مع ماكرون الأمن والتجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ناقش خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي ماكرون، التجارة والأمن.

موسكو — سبوتنيك. وكتب ترامب على موقعه على "تويتر": "لقد أجريت محادثة هاتفية جيدة للغاية مع إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، ناقشنا، مواضيع شتى، لا سيما الأمن والتجارة".

Had a very good phone call with @EmmanuelMacron, President of France. Discussed various subjects, in particular Security and Trade. Many other calls and conversations today. Looking forward to dinner tonight with Tim Cook of Apple. He is investing big dollars in U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018

وفي سياق متصل اعلن البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا يوم الجمعة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث ناقشا التجارة والوضع في إيران والشرق الأوسط.

© REUTERS / LEAH MILLIS ماكرون يناقش هاتفيا مع ترامب الأوضاع في سوريا وإيران والصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين ناقشا "مجموعة كبيرة من القضايا التجارية والأمنية تشمل الوضع في إيران والشرق الأوسط بشكل أوسع".

كما اعلن قصر الاليزيه في بيان مقتضب أن الزعيمين ناقشا الأوضاع في سوريا وإيران والصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولكنه لم يشر إلى التجارة. وكان ترامب وماكرون قد التقيا خلال اجتماع قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل في يوليو

تموز حيث انتقد الرئيس الأمريكي أعضاء الحلف الذين لم يلتزموا بمستوى الإنفاق الدفاعي المستهدف.