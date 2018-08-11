الصين تقول إن علاقاتها التجارية مع إيران لا تضر أي دولة أخرى

قالت وزارة الخارجية الصينية إن علاقات الصين مع إيران في مجال التجارة والطاقة لا تضر مصالح أي دولة أخرى.

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشركات التي تتعامل مع إيران سيتم منعها من الولايات المتحدة، بحسب رويترز.









وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة اعتراضها على فرض عقوبات من جانب واحد و"فرض المحاكم المحلية سلطتها القضائية على الأجانب".





وقالت "يوجد بين الصين وإيران تعاون صريح وشفاف وطبيعي منذ فترة طويلة في مجالات قطاع الأعمال والتجارة والطاقة يتسم بأنه منطقي وعادل وقانوني.





وأضافت: "هذا لا يشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي أو التعهدات الدولية التي وعدت الصين بالالتزام بها ولا يلحق الضرر بمصالح أي دولة أخرى ولا بد من احترامه وحمايته".