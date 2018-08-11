لوغانسك الشعبية: أوكرانيا قصفت أراضينا

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

© Sputnik . Valerei Milnikov جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها خمس مرات

لوغانسك- سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة " نوفوستي": إن" القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، باستخدام مدافع الهاون من عيار 120 و 82 ملم وأسلحة لعربات مشاة قتالية، وقاذفات قنابل يدوية وأسلحة ذات عيار ثقيل".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، لوغفينوفو، جيليبوك وبريشيب.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق حوالي 95 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية، لم تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين.

يذكر أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا وافقت يوم الأربعاء 27 حزيران/ يونيو، على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، ودخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو.

وبدأت السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة.