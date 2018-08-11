احتجاجات ليلية ضد الحكومة الرومانية

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر محلية رومانية عن تظاهرات عمت مختلف المدن الرومانية ضمت عشرات الآلاف من المحتجين أمس الجمعة ضد حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم.

© REUTERS / INQUAM PHOTOS أمريكا تحث رومانيا على التخلي عن مشروع قانون يقوض محاربة الفساد

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع. ونظم هذه الاحتجاجات وشجعها مجموعات رومانية خارجية العاملين يشعرون باستياء مما يصفونه بالفساد الراسخ وانخفاض الرواتب ومحاولات الحزب الحاكم إضعاف السلطة القضائية في واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي فسادا.

وفي بوخارست حاول بعض المحتجين اختراق صفوف قوات الأمن التي تحمي مقر الحكومة. وقام آخرون برشق شرطة مكافحة الشغب بالزجاجات والحجارة. ومع استمرار الاحتجاج حتى الليل قامت الشرطة باستخدام المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.

وقالت وكالة (آي.إس.يو) للتدخل في الحالات الطارئة إن أكثر من 400 شخص احتاجوا لمساعدة طبية. ونظم عشرات الآلاف احتجاجات سلمية في مدن رومانية أخرى.

وأدان الرئيس كلاوس يوهانيس،الذي ينتمي لتيار الوسط ،استخدام الشرطة للقوة بشكل غير مناسب.

وقال على صفحته على فيسبوك" أدين بقوة تدخل شرطة مكافحة الشغب الوحشي الذي لا يتناسب بشكل كبير مع تصرفات غالبية الناس في الميدان. وأضاف "على وزارة الداخلية أن تفسر بشكل عاجل الطريقة التي عالجت بها أحداث الليلة".