قرار تاريخي لمسألة بحر قزوين غدا

أعلن رئيس جمهورية كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، أن جميع المسائل المتعلقة بالتعاون في بحر قزوين سيتم التوافق عليها غدا وسيتم اتخاذ قرار تاريخي.

© Sputnik . Valeriy Melnikov بوتين يزور كازاخستان يوم 12 أغسطس للمشاركة في القمة الخامسة لدول بحر قزوين

أكتاو — سبوتنيك . وقال نزارباييف اليوم السبت في فعالية رسمية في البلاد: "أجرينا مفاوضات غير سهلة على مدار الـ20 عام الماضي، لتنسيق مواقفنا من اجل حل جميع الأمور المتعلقة بعملنا المشترك في بحر قزوين. الشحن، والموارد في بحر قزوين، والحفاظ على الموارد البيولوجية للبحر والتجارة والتعاون بين بلدينا. أعتقد أنه تم الاتفاق على جميع القضايا، ونتوقع اتخاذ قرار تاريخي غدا. هذه لحظة مهمة جدا بالنسبة لنا جميعا ".

وسيجتمع رؤساء الدول المطلة الخمس، في الثاني عشر من آب/أغسطس الجاري في أكتاو في كازاخستان، في قمة قزوين الخامسة من أجل استعراض نتائج المحادثات التي امتدت لسنوات حول تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين.

يذكر أن خمس دول (روسيا، أذربيجان، إيران، كازاخستان، ترکمنستان)، تطل على بحر قزوين، وتعتبر روسيا وإيران الدولتين الرئيسيتين المسؤولتين عن الأمن في بحر قزوين، لما لهما من حضور عسكري واسع على مياهه. وأصبحت قضية تحديد وضع قزوين القانوني ملحة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ومن أبرز مشاكل تحديد وضع قزوين القانوني مسألة اعتباره بحراً أم بحيرة، حيث تطبق على التسميتين بنود مختلفة وفق القانون الدولي.

والجدير بالذكر أن حوض بحر "قزوين"، هو بحر مغلق يقع في منطقة غرب آسيا، ويمتد على مساحة تبلغ 371 ألف كيلو متر مربع، وهو أكبر بحر مغلق في العالم، ويبلغ طول بحر قزوين 1200 كيلو متر وعرضه 300 كيلو متر، ويبلغ أقصى عمق له 1023 متراً.