وزير الخارجية الكازخستاني: لا حديث عن نشر قواعد عسكرية أمريكية في بحر قزوين

أعلن وزير الخارجية الكازخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، اليوم السبت، أنه لا يوجد حديث بشأن نشر قواعد عسكرية أمريكية في بحر قزوين.

© Sputnik . Alixei Drujenin قرار تاريخي لمسألة بحر قزوين غدا

موسكو — سبوتنيك . وقال الوزير لوكالة "سبوتنيك": " الحديث يدور عن عبور السكك الحديدية التجارية للبضائع غير فتاكة عبر أراضي كازاخستان لمواصلة العمليات الضرورية جداً للمجتمع الدولي دعما للحكومة الأفغانستانية. من الواضح أن العبور على يقتصر على أراضي إقليم كازاخستان فقط، بل هناك دول أخرى واقعة على طرق النقل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أفغانستان، وبطبيعة الحال لا يدور أي حديث عن نشر قواعد عسكرية أمريكية في بحر قزوين".

وأشار الوزير إلى أن، " روسيا كان تأمين في وقت سابق مثل هذا العبور، وبالتحديد من 2010 ولغاية 2015 كان تمر هذه الشحنات بالتحديد عبر الأراضي الروسية وكازاخستان وأوزبكستان وفقًا لشروط شبكة التوزيع الشمالية. وينص الاتفاق الموقع في عام 2010 بين كازاخستان والولايات المتحدة على توفير هذا النقل عبر السكك الحديدية التجارية من خلال أراضي كازاخستان، وبنفس الشروط التي كانت سارية في الاتفاق الروسي الأمريكي بهذا الصدد".

وسيجتمع رؤساء الدول المطلة الخمس، في الثاني عشر من آب/أغسطس الجاري في أكتاو كازاخستان، في قمة قزوين الخامسة من أجل استعراض نتائج المحادثات التي امتدت لسنوات حول تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين.

يذكر أن خمس دول (روسيا، أذربيجان، إيران، كازاخستان، ترکمنستان)، تطل على بحر قزوين، وتعتبر روسيا وإيران الدولتين الرئيسيتين المسؤولتين عن الأمن في بحر قزوين، لما لهما من حضور عسكري واسع على مياهه. وأصبحت قضية تحديد وضع قزوين القانوني ملحة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ومن أبرز مشاكل تحديد وضع قزوين القانوني مسألة اعتباره بحراً أم بحيرة، حيث تطبق على التسميتين بنود مختلفة وفق القانون الدولي.

والجدير بالذكر أن حوض بحر "قزوين"، هو بحر مغلق يقع في منطقة غرب آسيا، ويمتد على مساحة تبلغ 371 ألف كيلو متر مربع، وهو أكبر بحر مغلق في العالم، ويبلغ طول بحر قزوين 1200 كيلو متر وعرضه 300 كيلو متر، ويبلغ أقصى عمق له 1023 متراً.