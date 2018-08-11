ظريف: لا يوجد خطط لعقد لقاء مع بومبيو في الأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه ليس هناك أي خطط لعقد لقاء مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن الوزير قوله "لا يوجد خطط لعقد لقاء مع المسؤولين الأمريكيين غير الأمناء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، فقد أعلنا موقفنا من قبل".

#Iranian FM Mohammad @JZarif said no meeting will be held between Iranian and "dishonest" #US officials on sidelines of 73rd Session of UN General Assembly: Tasnim News Reports pic.twitter.com/nyUIIhhayB — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) August 11, 2018

​من جهة أخرى، انتقد ظريف ما وصفه بابتهاج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمعاناة تركيا الاقتصادية بسبب العقوبات، مؤكدا أن بلاده وقفت إلى جانب جيرانها من قبل، وستكرر ذلك مرة أخرى الآن.

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، "ابتهاج ترامب بمعاناة تركيا اقتصاديا، وهي حليفته في الناتو، أمر مخجل".

Trump's jubilation in inflicting economic hardship on its NATO ally Turkey is shameful. The US has to rehabilitate its addiction to sanctions & bullying or entire world will unite—beyond verbal condemnations—to force it to. We’ve stood with neighbors before, and will again now. — Javad Zarif (@JZarif) August 11, 2018

​وتابع "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في إدمانها فرض العقوبات والتسلط، وإلا فإن العالم كله سوف يتحد ليجبرها على ذلك، ولن يقف الأمر عند حد الإدانات الشفهية فقط"، مضيفا "نحن وقفنا من قبل إلى جانب جيراننا، وسنقف مرة أخرى الآن".