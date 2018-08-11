عدد ضحايا الزلزال في إندونيسيا يصل إلى أكثر من 385 شخصا

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا، أن عدد ضحايا الزلزال الذي وقع في جزيرة "لومبوك" الأندونيسية بلغ 387 شخصا.

موسكو — سبوتنيك. هذا وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأن عدد الضحايا وصل إلى 347 شخصاً.

Lombok Earthquake:

— At least 347 people dead after a Magnitude 6.9 earthquake struck Lombok, Indonesia on Sunday

— Over 270,000 people displaced

— Nearly 65,000 homes destroyedpic.twitter.com/56kEnRCNXI — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 9, 2018

وكان زلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب شمال إندونيسيا، في جزيرة لومبوك يوم الأحد الماضي، تبعته هزتين ارتداديتين بقوة 5.4 و4.3 درجات.

More than 70,000 people have been left homeless in the deadly earthquake that hit Indonesia’s Lombok, as authorities appeal for more medical personnel and supplies https://t.co/9F9DeHcWcr pic.twitter.com/Euer5KWgA9 — AFP news agency (@AFP) August 8, 2018

وأعلنت البحرية الإندونيسية، أنه تم إجلاء نحو 2.5 ألف سائح من جزر في إندونيسيا بعد الزلزال المدمر.

الجدير بالذكر أن إندونيسيا تقع في أكثر المناطق الزلزالية نشاطا على كوكب الأرض وهي جزء مما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ وهو صدع تكتوني قوي. في هذه المنطقة من العالم تكون الصفائح التكتونية أكثر نشاطًا، وتتحرك الواحدة منها بمعدل سبعة سنتيمترات في السنة، حيث يسجل علماء الزلازل 6-7 آلاف هزة أرضية تفوق قوتها 4 درجات بمقياس ريختر سنويا.