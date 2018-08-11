الحرس الثوري الإيراني يقتل مسلحين متسللين على الحدود الشمالية الغربية

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل نحو 11 مسلحا أثناء تصديه لمحاولة تسلل في منطقة الحدود الشمالية الغربية للبلاد.

© AFP 2018 / Ebrahim Noroozi الحرس الثوري الإيراني يؤكد إطلاق مناورات في "الخليج الفارسي" ومضيق هرمز

طهران — سبوتنيك . ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية بيانا، اليوم السبت، جاء فيه "أعلن مقر حمزة سيد الشهداء، التابع للحرس الثوري، تصديه لمحاولة تسلل خططت لها مجموعة إرهابية في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد"، متابعة "تسللت المجموعة الإرهابية مساء أمس الجمعة، واشتبكت مع قوات الحرس الثوري، وتم قتل نحو 11 منهم، وإصابة آخرين".

وأضاف البيان أن عناصر الحرس الثوري الإيراني "عثروا على كميات كبيرة من الأسلحة، والذخائر، ومعدات الاتصالات".